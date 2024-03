Teatro contro le differenze. Comunicare con il corpo

La musica e la danza per dare vita alle capacità dei bambini disabili. La consulta del Comune e l’assessorato al Sociale lanciano un nuovo progetto per creare percorsi riabilitativi basati sulla musica elettronica e la danza. Il progetto si chiama ‘Musica e teatro accessibili’, e da aprile sarà realizzato con la compagnia Buf Kur Teatro di via Cavour. Venti 20 lezioni gratuite per bimbi dagli otto anni. Ieri la presentazione a palazzo civico con la presidente della consulta Antonella Petrocchi e il vice Marco Lagomarsini, la vice sindaca Roberta Crudeli, e Alessio Mosti e Matteo Ciucci di Buf Kur. Alessio Mosti in arte A.M.Soundscapes utilizzando nuove tecnologie della musica elettronica, veicolerà funzioni basilari del corpo come movimenti, contatto e voce. Attraverso i movimenti, l’interazione con oggetti di uso comune come piante, acqua, i suoni, sarà possibile esprimersi nella musica senza conoscere strumenti. . Matteo Ciucci (attore e regista) fondatore di Buf Kur si occuperà della parte teatrale e dei movimenti, con esercizi per lo sviluppo della propriocezione e della coscienza del corpo. "Il progetto punta a far uscire le potenzialità dei bambini con disabilità – ha detto Crudeli –: spesso si pensa solo alla fase curativa e medica, mentre è importante anche l’aspetto ludico".

"Vogliamo andare incontro alle famiglie – ha aggiunto Petrocchi –. Spesso si pensa alla riabilitazione, ma è stato sperimentato che il gioco, lo stare insieme e l’inclusione danno ottimi risultati. Musica e teatro abbattono le differenze e noi abbiamo scelto di lavorare con Buf Kur Teatro perché sono professionisti con il cuore". Per Lagomarsini "si tratta anche di un modo per portare fuori questi bambini – dice –, la musica e il teatro fanno in modo che nascano segnali importanti anche quando i bambini sembrano assenti o estranei". Mosti che si definisce un "architetto di paesaggi musicali" ha illustrato i benefici della musica elettronica, non solo nei diversamente abili ma in tutte le persone, mentre Ciucci ha parlato del suo ruolo di unione tra i bambini e l’esplorazione dello spazio, sia attraverso i movimenti sia attraverso la voce. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo: è necessario scrivere una mail a [email protected] o telefonare al numero 334 53.120.84.