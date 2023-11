Teatro Clitennestra secondo Ragonese

La seconda e ultima replica dello spettacolo che vede protagonista l’attrice Isabella Ragonese andrà in scena oggi nell’ambito della stagione di prosa al teatro Guglielmi, dopo il successo della rappresentazione che si è svolta ieri. Andrà dunque in scena – si tratta dell’unica data in Toscana – lo spettacolo “Clitennestra“, che è stato tratto dal romanzo di Colm Tóibín “La casa dei nomi“, è adattato e diretto da Roberto Andò. Il regista Andò porta dunque a teatro il romanzo dello scrittore, critico letterario e autore teatrale irlandese tutto incentrato e dedicato al mito classico dell’eroina greca Clitennestra, l’affascinante e controversa regina assassina che vive per vendicare la morte della figlia, Ifigenia, sacrificata dal padre Agamennone agli dèi.

Tóibín fa rivivere le figure classiche della casata di Atreo e le rende personaggi di carne e sangue, dotati di psicologia e motivazioni per una tragedia di passioni e debolezze profondamente umane.

"Una figura che nel testo originale è presentata come l’anti-Penelope – scrive nelle note di regia Roberto Andò – il prototipo della donna infedele e assassina. La stessa che quando Ulisse scende nel mondo dei morti e si imbatte nel fantasma di Agamennone è qualificata con l’appellativo di perfido mostro. Invece, nell’Orestea di Eschilo, è una regina assetata di potere, autrice di una vendetta che si prolungherà oltre la morte. Essa uccide il marito Agamennone che oltre ad infliggerle gravissimi torti aveva sacrificato in nome della guerra sua figlia Ifigenia, ed è uccisa a sua volta dal figlio Oreste, che perseguita da morta fino al delirio".

Lo spettacolo ha richiamato ed è stato inserito nel contesto delle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale per celebrare la Giornata controla violenza sulle donne, che si è svolta ieri. Nel pomeriggio, infatti, nelle Stanze del Guglielmi si è svolto l’incontro della compagnia degli attori.