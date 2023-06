Teatrino Malaspina, è fatta Ecco i soldi per l’acquisto

Arrivano i soldi della Regione a Mulazzo per acquistare in prima battuta l’ex oratorio Immacolata Concezione, conosciuto come ‘Teatrino Malaspina’, oggi di proprietà privata e che il Comune guidato dal sindaco Claudio Novoa ha in affitto. Una manovra che per ora vale 250mila euro ma che punta anche al recupero e alla riqualificazione dell’immobile in futuro. Si tratta di uno stanziamento straordinario, uno dei pochi per la provincia apuana, inserito all’interno della manovra di bilancio della Regione 2023-2025 approvata a dicembre 2022, in un articolo specifico all’interno delle risorse stanziate per i piccoli Comuni per far partire progetti importanti nelle rispettive comunità. Qui rientrava appunto il Comune di Mulazzo con l’acquisto e l’avvio del recupero del Teatrino Malaspina. Ora c’è l’atto formale che stabilisce i rapporti fra Regione e Comune in vista dell’acquisizione dell’ex oratorio Immacolata Concezione. Nel frattempo, da dicembre a oggi, la progettazione e la trattativa con i privati è andata avanti. A febbraio il Comune aveva sottoposto alla Regione il documento di fattibilità delle alternative progettuali possibili e alla fine dello stesso mese era stata informata la proprietà della stima del valore dell’immobile in circa 140mila euro, condivisa e accettata dai due proprietari che si dividono equamente la percentuale di possesso dell’immobile. All’inizio di maggio, poi, palazzo civico ha inviato a Firenze il cronoprogramma aggiornato dell’intervento che dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno e il giorno successivo anche il preliminare di vendita fra le parti, acquisizione avallata peraltro dalla delibera del consiglio del 21 marzo. Ma arriva anche il nodo da sciogliere, ossia quello delle risorse: il Comune da solo non può procedere all’acquisto tramite anticipazione di cassa e qui interviene la Regione tramite l’accordo sottoscritto proprio in questi giorni. Il Comune si impegna da parte sua a curare tutte le fasi dell’intervento da concludere entro il 31 dicembre. La Regione erogherà subito 150mila euro a seguito della stipula del compromesso di vendita o formale accettazione da parte della proprietà e altri 100mila euro a seguito della rendicontazione della spesa di fine lavori e collaudo. L’obiettivo finale dell’opera è quello di completare il recupero e la riqualificazione del Teatrino Malaspina attraverso interventi di restauro che comprendano sia interventi conservativi delle superfici e di consolidamento delle strutture, sia interventi di adeguamento funzionale (posti a sedere, accessi, servizi) e tecnologico-impiantistico (impianto elettrico, idraulico, antincendio) da destinare ad attività di interesse collettivo.