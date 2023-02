“Taxi a Due Piazze” e la commedia degli equivoci va in scena ai Servi

Secondo appuntamento di RestArt, la rassegna di teatro dialettale, oggi alle 21 con “Taxi a Due Piazze - Credibile menzogna” di Ray Cooney: una commedia degli equivoci da non perdere. Dopo il rinvio a data da destinarsi de ‘La Locandiera’ il Teatro dei Servi di Massa accoglie i bravissimi attori della compagnia l’Anello di Cascina con lo spettacolo arrivato in finale alla terza edizione del concorso regionale ‘Grand Prix Toscana’. Mario Rossi è un uomo ordinario in tutto: nel lavoro, nell’aspetto e nello stile di vita. Ha però un vezzo, un piccolo capriccio: ha due mogli. Con maniacale attenzione riesce a tenere separate le due vite e le due mogli correndo sul suo taxi un giorno da Carla, affettuosa e protettiva, e un giorno da Barbara, capricciosa e sensuale francesina. Il tutto all’insaputa anche del suo migliore amico, Walter. Tutto fila liscio con programmata precisione fino a quando un imprevisto scombina la routine e tutto si complica.

Mario, per non farsi scoprire mente e mente ancora, in un crescendo rossiniano di bugie e malintesi, incalzato dalle forze dell’ordine, gli ispettori Percuoco e Ferroni e da un eccentrico vicino, Bobby. Lo spettacolo è diretto da Luca Lunedì, gli attori: Achille Marciano, Alessandra Bareschino, Grazia Gianni, Nicola Barbuti, Olga Favara, Orazio Cioffi, Simone Franchini. Info e prenotazioni, WhatsApp e sms, al numero 375.6466870; a [email protected]