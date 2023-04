Tavoli sul marmo al via Il Pd con gli operatori

La Commissione Marmo del Partito Democratico ha attivato un percorso di consultazione con tutti i soggetti interessati al settore lapideo per affrontare le principali problematiche. Così sono in programma tavoli con le categorie, del sindacato e delle associazioni ambientaliste per una piattaforma con regole per il corretto uso delle risorse lapidee, ad assicurare coerenza sotto il profilo della tutela del territorio e dell’ambiente e a garantire sicurezza dei lavoratori.

Da qui un convegno pubblico a i maggio con la partecipazione del presidente del gruppo consiliare del Pd Vincenzo Ceccarelli.

E’ dei giorni scorsi l’incontro con il segretario della Cgil, Nicola Del Vecchio accompagnato da Leonardo Quadrelli. Nell’incontro è stata sottolineata l’importanza dell’articolo 38 della Legge Regionale 35. " Il rilascio delle concessioni – scrivono dal Pd – sarà subordinato alla lavorazione in loco del 50 per cento con l’impegno per un progetto di interesse generale che abbia un impatto positivo su occupazione, ambiente e infrastrutture. Significativo sarà concretizzare il concetto di filiera, intesa come un insieme delle principali attività, tecnologie, risorse e organizzazioni che dovrà concorrere alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura del prodotto lavorato sviluppando occupazione. Altro elemento importante emerso dal confronto è la necessità di una ridistribuzione della ricchezza.

Intanto anche dalla Cgil si ribadisce che "servono azioni capaci di redistribuire la ricchezza e si inizi a parlare di riduzione dell’escavazione e filiera. La Cgil ha ribadito come non si possa ignorare il perdurare del difficile equilibrio tra ambiente e lavoro. Servono azioni capaci di redistribuire la ricchezza e soprattutto serve parlare di riduzione e contingentamento dell’escavato, cosa che si determinerà anche attraverso l’applicazione della legge 35 con l’obbligo di lavorazione sul territorio di almeno il 50 per cento del materiale escavato. Con l’avvento tecnologico infatti i ritmi di produzione e di escavazione sono aumentati e questo, oltre a determinare gravi conseguenze dal punto di vista paesaggistico e ambientale, ha prodotto solo ed esclusivamente vantaggi e guadagni che sono andati a favorire la sola parte imprenditoriale, garantendo utili da capogiro. Serve inoltre creare un marchio del marmo di Carrara che consenta – conclude la nota del sindacato – , tra le altre cose, anche una vera tracciabilità del prodotto". Pertanto per la Cgil è fondamentale investire sulla creazione di una filiera"