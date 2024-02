Tavole rotonde Unesco. I 15 progetti per il clima. Fondi per 700mila euro

Sono 15 i progetti finanziati in Lunigiana nell’ambito del programma “Unesco per il clima 2023“ per oltre 700mila euro. Altri 65 lo sono negli altri Comuni della Riserva Mab del Parco dell’Appennito tosco-emiliano, tutti indirizzati alla transizione ecologica. Si tratta di interventi per la realizzazione di aree di parcheggio di interscambio per la mobilità sostenibile nei comuni di Aulla, Bagnone, Casola, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca, Zeri, Fosdinovo e Luni (Spezia) che erano rappresentati da sindaci o assessori.

"Nelle assemblee, oltre a queste azioni già in cantiere, mettiamo a fuoco l’ attualità crescente del programma Mab, varato 50 anni fa dall’Unesco - ha detto il presidente del Parco, Fausto Giovannelli - e che oggi, col cambiamento climatico, diventa centrale nella cultura, nell’etica civile, nella politica e persino nell’antropologia e negli stili di vita.Daremo voce soprattutto a espressioni dell’associazionismo, della società civile e della scuola". Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha assegnato risorse per 4 milioni di euro alla Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano già pronta a realizzare 76 progetti (26 in Toscana, 53 in Emilia, 1 in Liguria). In Lunigiana l’assemblea Mab si è svolta ieri pomeriggio al Teatro della Rosa e aveva come tema “Sostenibilità e resilienza in Lunigiana“ con esperienze di nuovi turismi, partecipazione di scuole e diversi attori e protagonisti sul territorio. Sono state tre le tavole rotonde coordinate dalla giornalista Manuela Ribolla sui progetti Mab oriented: Scuola e salute (dirigenti scolastiche Lucia Baracchini e Amedea Cinquanta, direttore SdS Marco Formato, docenti e studenti); Comunità e identità (Marco Pinelli, Roberto Galassi, Giovanna Zurlo, Italo Pizzati, Simona Solvi, Alessia Bianchi, Barbara Conti); Territorio e ambiente (Matteo Mastrini, Antonio Nicoletti Paolo Sposimo, Matteo Tollini). A introdurre l’assemblea i sindaci Jacopo Ferri (Pontremoli), Annalisa Folloni (Filattiera) e il presidente dell’Unione dei Comuni e sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti. Per ringraziarlo del suo impegno, Ferri ha consegnato a Giovannelli la medaglia artistica rappresentante la Madonna del Popolo realizzata dallo scultore Luciano Preti. E’ stato presentato il video “La Riserva di Biosfera 2023-24“ con tutti i progetti portati a termine. All’Assemblea hanno partecipato operatori di turismo, commercio, artigianato, rappresentanti di scuole e volontariato. Natalino Benacci