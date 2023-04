Tattiche del centrodestra Tajani scende in campo a sostegno di Persiani Bonifiche tra le priorità

di Alfredo Marchetti

MASSA

Si preparano al grande evento di domani sera gli azzurri di Forza Italia. Tutto pronto per l’arrivo del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che verrà in piazza Mercurio per sostenere la candidatura di Francesco Persiani al suo secondo mandato. Sarà in weekend ricco di eventi per Forza Italia, soltanto alcune settimane fa alle prese con una lacerazione interna che ha portato alla dispora di alcuni ex consiglieri comunali. Il partito, come racconta il coordinatore provinciale Emanuele Riccardi "è in fase di ricostruzione lenta, ma responsabile. Una ricostruzione del consenso non è mai semplice, ma vogliamo presentare persone credibili, per avere una forza di governo capace e preparata. Ci consideriamo i signori della politica, non perché abbiamo la facoltà economica, ma perché lo siamo nell’animo. Forza Italia spinge sulle città che andranno al voto: sono tre capoluoghie Massa è uno tra questi. Sarebbe interessante riavere un sindaco della nostra coalizione. Volontà del partito è recuperare il consenso indebolito in questi mesi".

A dimostrazione di queste parole arriverà un big del partito, proprio a scaldare la piazza nel centro cittadino. "Ma non finisce qui – ha proseguito Ricciardi – il 2 arriverà anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Sono molti i temi che abbiamo a cuore: come il programma sulle bonifiche. Cercheremo di sollecitarlo per risolvere questa problematica, il problema delle sabbie va risolto. Ci sono a disposizione quelle dal fiume Magra, ma due elementi buttano fuori tabella il loro utilizzo, ovvero il nichel e il cromo. Queste sabbie sono classificate nella tabella b, quindi siamo costretti a prendere sedimenti di poca efficacia come quelli del Po. Sarebbe meno gravoso prenderla civino a noi. Cercheremo di dialogare con il ministro per trovare una soluzione condivisa che ci faccia risparmiare molto denaro".

Nel pomeriggio al Cinquale sono stati presentati i membri della lista di Forza Italia che correranno per sostenere la seconda candidatura a sindaco di Francesco Persiani: Pier Giuseppe Cagetti, Matteo Bertucci, Martina Alibani, Ezio Bertazzoni, Sergio Bordigoni, Catia Ricci, Pier Francesco Santucci, Sante Pitruzzello, Alessia Casotti, Matteo Basteri, Lara Bongiorni, Claudia Lorieri, Silvio Ceccarelli, Patrizia Frigeri, Andry Bazzelli, Andrea Biagini, Giuliana Opromolla, Anna Maria Fini, Armida Guadagnucci, Cecilia Del Re, Gianluca Bervicato, Marco Alberto Menchini, Elia Pastine, Doriana Dall’Ara, Liliana Luccetti, Luca Balloni, Concetta De Simone, Viviana Cipolletta, Stefania Giannini, Glen Giorgi, Ilaria Ginesi, Franco Vita.