Tassonarla, arte in vetrina Tre giorni nella bellezza

Dopo la fortunata presentazione dello scorso anno, Tresana si prepara alla seconda edizione della mostra d’arte diffusa “TassonArt“. A essere accolte nel borgo della frazione di Tassonarla da oggi a domenica saranno le pitture di Thomas Berra, Alain Bonnefoit, Danilo Fusi, Giulia Houber, Giovanni Maranghi, Francesco Nesi, Matteo Nuti, Jimmi Milani, Nico Paladini, Paolo Staccioli Matteo Tenardi e Davide Vinattieri. Inoltre, spazio a “Il viaggio“ di Nello Biondi a “Maremma: pittura e fotografia s’incontrano“ dipinti e disegni di Michele Sarcina e fotografie di Gualtiero Meloni, “Natura in giardino“ con foto di Gualtiero Meloni, Andrea Biagini, Marco Biagini. A cornice della mostra, banchetti e musica ogni sera dalle 19 in piazza Enzo Fregosi.

"Siamo lieti di ospitare la seconda edizione di TassonArt – dice il sindaco Matteo Mastrini – Progetto nato dal Comune di Tresana con il Comitato Insieme per Tassonarla per la rigenerazione culturale dell’antico borgo. La cultura e l’arte possono essere un grande veicolo per la conoscenza". Si parte oggi alle 17.30 al giardino privato Meucci e Martini, con la presentazione del libro “Emozionarsi, parole nuove per antiche storie“ di Daniela Picciolli. Alle 18.30 al parco giochi Paolo Bernardi l’inaugurazione di TassonArt con le autorità. Alle 21 in piazza Enzo Fregosi il concerto del tenore Alessandro Bazzali e dal basso Diego Colli. La festa riprende alle 17.30 di domani al giardino privato Meucci e Martini con la presentazione libro “Come l’uom s’etterna“ di Giovanni Cittadini. Seguirà nello stesso sito alle 18.30 l’incontro con Elena Corna. La sera, a partire dalle 22 danze in piazza Fregosi con il Blue Party di Ninja DJ ove è richiesto un dress code blu. La giornata conclusiva, domenica, parte alle 16 al giardino privato Meucci e Martini con la presentazione del libro “Colonnata Schoneberg e ritorno“, diario del maestro carrarese Gino Bottari nei campi di lavoro della Germania nazista. Alle 17 con ritrovo in piazza Enzo Fregosi partirà la caccia al tesoro con squadre di un massimo di cinque componenti. Per prenotarsi scrivere a: [email protected] La chiusura dell’evento è affidata alla rappresentazione teatrale “Il Copernico“ dialogo di un folletto e di uno gnomo di Elena Corna che avrà luogo in piazza Fregosi a partire dalle 21 e a seguire, nella stessa piazza, la sfilata di moda “ModArte“ curata da Claudia Gnetti.

Michela Carlotti