Task force di Nausicaa per curare il territorio

Task force pasquale di Nausicaa per abbellire la città con vasche di fiori in piazza Duomo e interventi sul verde pubblico. Gli operai della partecipata di viale Zaccagna nel fine settimana pasquale hanno messo mano anche alle aiuole tra il municipio e il commissariato di polizia. Già qualche mese fa, in attesa della primavera, Nausicaa aveva seminato fiori nelle aiuole terra davanti a palazzo civico.

L’arrivo della primavera e della bella stagione comporta un aumento della produzione vegetale. La squadra di servizio di Nausicaa, ha così provveduto ad un’azione di rasatura alla Rotonda di Marina di Carrara, ridimensionato le siepi del Parco Puccinelli e delle zone pedonali di Marina.

"Vogliamo ringraziare gli operatori dell’azienda per il lavoro svolto anche durante questo fine settimana – precisano il presidente di Nausicaa Spa, Antonio Valenti e l’assessore alle partecipate Carlo Orlandi –. Il personale della società si è adoperato per alcune azioni di decoro, ma anche per la manutenzione di zone verdi, che vanno tenute sotto controllo soprattutto in primavera, vista la crescita maggiore della vegetazione".

"Continuare con le azioni di cura del territorio – aggiunge l’assessore Carlo Orlandi – è uno degli obiettivi di questa amministrazione, che porto avanti con convinzione". E, oltre agli addetti di Nausicaa ed ai loro responsabili, l’assessore ringrazia anche i cittadini che con il loro impegno aiutano a mantenere in ordine gli spazi pubblici. "Gli interventi di volontariato sul territorio – dice – sono benvoluti e hanno grande valenza, e affiancati dall’insostituibile lavoro professionale di Nausicaa possono contribuire a dare ancora maggior lustro al nostro territorio, rendendolo un luogo rinnovato e di cui andare fieri".