Tartarughe, schiusa flop. Zero nascite su 140 uova

Dopo tanta gioia, una battuta di arresto. E’ stato infatti aperto nei giorni scorsi il nido di Caretta caretta che era stato deposto a inizio luglio sulla spiaggia dell’Oasi Wwf di Forte dei Marmi – quest’anno in tutto tre i nidi deposti nell’area di competenza – Erano trascorsi più di 75 giorni dalla deposizione, le aspettative erano tante e anche le speranze di vedere le piccole tartarughe correre verso il mare nel famoso ’corridoio’ di sabbia. Purtroppo però le verifiche tecniche hanno mostrato che tutte le uova erano marce: nessuna delle 140 uova ha infatti dato origine a nuove piccole tartarughe.

"Nonostante l’esito negativo, è stato un momento importante – hanno spiegato i volontari – Tante persone hanno seguito da vicino le operazioni, coordinate da Arpat e dall’Università di Pisa, e hanno potuto ricevere informazioni preziose dagli esperti". Il dispiacere per le mancate nascite si è comunque unito all’emozione di aver visto che le Caretta caretta hanno dimostrato di apprezzare molto il nostro litorale. Le aspettative, insomma, sono tutte rivolte al futuro. "Non tutte le nidiate vanno a buon fine – hanno sottolineato dal Wwf via social a chi chiedeva il motivo delle mancate emersioni delle tartarughine – Le cause possono essere molteplici, si va dalle temperature all’umidità quindi condizioni ambientali inadatte o anche uova non fecondate. Tutto il contenuto del nido, campioni di sabbia compresi, è stato prelevato da Arpat e Università di Pisa per le analisi del caso, che appena concluse ci comunicheranno".

Intanto proseguono le iniziative del Wwf apuano, come nei giorni scorsi è stato per la presentazione con la lettura del libro per bambini intitolato “Viola – Operazione spiaggia”, una storia dai riflessi apuani che ha fatto scoprire meglio le amate tartarughe marine. "I piccoli partecipanti hanno poi realizzato un lavoretto speciale che rappresenta la nascita delle tartarughine dall’uovo – dicono i volontari – è stato un momento emozionante e molto partecipato, che ha reso l’attività ancora più magica. Un grande grazie a chi è venuto ad ascoltare, imparare e divertirsi con noi". Adesso è in programma domenica alle 10 alle Dune l’attività “Tarta-yoga ai nidi“, in coppia per bimbi e genitore con visita ai nidi di Marina.