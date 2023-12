"Tariffe Imposta di Soggiorno: Niente Condivisione, Operatori Preoccupati"

"Non c’è stata condivisione sugli aumenti delle tariffe per l’imposta di soggiorno: l’amministrazione, dopo averci illusi, è andata avanti per la sua strada senza ascoltare le nostre ragioni". I rappresentanti delle categorie turistiche e ricettive non ci stanno a subire in silenzio le previsioni inserite nel bilancio di previsione dalla giunta: aumenti che arrivano fino a 4 volte l’imposta del passato e senza limiti di tempo, con l’obiettivo di portare nelle casse comunali 900mila euro in un anno. In pratica chi soggiorna un mese in campeggio deve pagare per tutti e 30 giorni l’imposta. Confcommercio Massa Carrara, Federalberghi Costa Apuana, Assohotel Confesercenti Massa Carrara, Campeggi riuniti Partaccia, Ageparc e rappresentanti degli agenti immobiliari in una nota congiunta dichiarano di aver dato la propria disponibilità a un’ipotesi di aumento dell’imposta ma "non su percentuali oscillanti fra il 150 e il 400 per cento". "Uno degli aspetti più preoccupanti della nuova tariffa – proseguono – è il fatto che non sia previsto un limite di giorni per l’applicazione della tariffa, a differenza di quanto accade in tutti gli altri comuni vicini. Senza dimenticare quelle amministrazioni che la tariffa non la applicano per niente. Va da sé che la durata illimitata della tariffa abbia ricadute importanti e gravose sulle tasche di quelle famiglie che decidano di recarsi a Massa per un soggiorno lungo, magari di 15 giorni". Il rischio, evidenziano, è una perdita di competitività e genera grande preoccupazione fra gli operatori. "L’amministrazione riveda le sue posizioni al più presto, aprendo subito ad un confronto reale con le associazioni di categoria e gli operatori" chiedono.