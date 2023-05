Tardelli scende in campo "Aiutiamo la Monasterio"

Al via, oggi, la campagna 5x1000 di Monasterio con un testimonial d’eccezione: l’azzurro Marco Tardelli. Il campione del mondo è sceso in campo con la sua squadra del cuore: i medici e il personale di Monasterio, che ogni giorno curano il cuore di tutti, dal feto al grande anziano. Un sostegno importante, quello dell’azzurro Tardelli, che si schiera dalla parte della ricerca che cura. Un approccio tanto innovativo quanto rodato nei due stabilimenti di Monasterio, l’Ospedale del Cuore di Massa e l’Ospedale San Cataldo-CNR di Pisa. "Ci sono momenti che cambiano la storia - spiega Tardelli -: in quei momenti è importante avere la squadra giusta, come i medici e il personale di Monasterio, che ogni giorno curano il cuore di neonati, adulti e bambini, compiendo gesti che cambiano la vita dei loro pazienti. Con il 5x1000 chiunque può aiutare questa squadra straordinaria. Un gesto piccolo per vincere tutti i giorni". Il 5x1000 è un canale di raccolta fondi essenziale: un gesto semplice e gratuito. Chiedendo al CAF o al commercialista di inserire il codice fiscale di Fondazione Monasterio (93062260505) nella casella “Finanziamento alla ricerca scientifica e all’università” della dichiarazione dei redditi, contribuisci a sostenere la ricerca.