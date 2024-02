Tarantino: "Strade gruviera. A rischio anche per i pedoni"

Le buche sull’asfalto di alcune strade in città costringono gli automobilisti a procede a slalom. Il consigliere comunale Pd, Daniele Tarantino, vice presidente del consiglio, ha raccolto molte segnalazioni dei cittadini e presentato un’interpellanza per sapere se sono previsti interventi di manutenzione stradale sia in città che in periferia e nei paesi montani; quali sono i progetti e il piano delle asfaltature; se sono previste azioni di prevenzione, ovvero un monitoraggio della situazione volto a ridurre i casi di incidenti causati dalle buche. "Come risaputo, le richieste di risarcimento per danni agli enti proprietari delle strade non mancano e, a conti fatti, i soldi spesi sembrano talvolta essere superiori rispetto ad una normale e attenta manutenzione stradale – osserva il consigliere comunale –. Addirittura le buche si presentano anche sulle strisce pedonali: in Largo Matteotti l’attraversamento pedonale in prossimità della rotatoria è una crosta d’asfalto ridotta a groviera, idem in viale Eugenio Chiesa, dove i pedoni devo fare attenzione a dove mettere i piedi per non rischiare di cadere, oppure via Venturini e altre zone colpite da tale incuria. Gli attraversamenti pedonali dovrebbero essere sicuri, non crivellati da buche pericolose e anche ben segnalati".