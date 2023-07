Tarantino sollecita un dibattito sui progetti per ex Cat e Pomario

E’ argomento molto dibattuto il progetto di sistemazione dell’area ex Cat e zona Pomario. Il consigliere comunale di centrosinistra, Daniele Tarantino, entra nel merito della vicenda e sostiene l’associazione Borgo del Ponte Santa Lucia Capaccola ritenendo legittima la richiesta avanzata, ovvero spiegare alla città con un pubblico dibattito quale sarà il suo futuro.

"Esiste un progetto sul recupero del giardino del Pomerio ducale rimasto nel cassetto – dichiara il consigliere Tarantino – per cui sarebbe utile illustrarlo alla cittadinanza interessata. Anche il progetto sulla modifica della viabilità, con la rotatoria tra via Giampaoli e via Bassa Tambura e il recupero degli stabili siti in quell’area dovrebbe essere oggetto di una pubblica assemblea per rispondere a dubbi e anche per accogliere osservazioni da cittadini e da associazioni che hanno a cuore il recupero di un luogo che è uno dei simboli della storia di Massa".