Tarantino è il primo a lasciare l’aula

Ha abbandonato per primo la seduta del consiglio comunale il consigliere del Partito Democratico, Daniele Tarantino: "Non ho trovato giusto – spiega – non dare voce alle mamme dei ragazzi della primaria del Casone, preoccupate per il destino dei loro figli visto che la classe prima non ci sarà. E nemmeno ho trovato giusto non far parlare le lavoratrici della cooperativa Compass. Sono molto amareggiato, la politica non può e non deve prendere le distanze dai cittadini. Le persone vanno ascoltate e dobbiamo ricordare che il Comune è la casa di tutti". Il consigliere ha scelto di abbandonare subito l’assise, manifestando apertamente un segnale di sostegno alla battaglia portata avanti dalle famiglie la scuola del Casone e dalle lavoratrici della cooperativa.