Tara editoria presenta "Racconto Apuano" di Loreno Vivoli, ricordare il passato per non dimenticare

Con "Racconto apuano" di Loreno Vivoli, Tara editoria apre la collana "Myosotis", volta al "non ti scordar di me", ovvero a mantenere viva la memoria di luoghi, persone, fatti. "Sappiamo quanto le persone abbiano a cuore mantenere la memoria del proprio passato, della propria famiglia e del vissuto e Myosotis si occuperà proprio di questo specifico settore – comunica Tara editoria -. Abbiamo già avviato con successo la collana "Favolando" dedicata alla fiaba, la collana "Dialetto ieri e oggi" con alcune pubblicazioni e iniziato anche la collana sulla Didattica. Avremo a breve anche la poesia". Insomma, Tara editoria è in crescita per accogliere gli scritti di quelle persone che desiderano pubblicare "il proprio libro". Tante sono le persone che hanno voglia di raccontarsi, comunicare e condividere un pensiero.

Veniamo all’ultima produzione, "Racconto apuano" scritto da Loreno Vivoli. Dopo la prima presentazione a Palazzo Ducale, il libro viene presentato oggi nel paese di Forno, laddove è stato creato, al bar gelateria Amadeus in via Commercio, alle ore 17,30. Dialogherà con l’autore il professor Elia Pegollo. Saranno presenti gli editori Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti con una breve prolusione. Loreno Vivoli nelle immagini che propone, racconta un paese visto dall’alto, focalizzando l’attenzione anche su quel terribile eccidio del 13 giugno 1944 quando il paese fu accerchiato dalle truppe nazi- fasciste e messo a ferro e fuoco, col massacro di 68 vite umane. Tra le pagine del libro, tra racconti di montagne sacre, di asceti e di pastori, di acqua, marmi e cavatori, s’inserisce la memoria di quella dannata stagione del 1944. Una storia che prende forma anche attraverso il ricordo di piccoli aneddoti di famiglia. L’ingresso è libero.