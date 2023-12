Tara Editoria fa festa con gli autori. Premio Insieme a Marina Pratici

Premio Insieme alla scrittrice aullese Marina Pratici: il riconoscimento culturale le è stato conferito nell’ambito di ’Libri sotto l’albero’, evento culturale natalizio promosso da Tara Editoria e Comunicazione per ’coccolare’ e ringraziare i suoi autori. Nella bella cornice di Palazzo Ducale, Marina Pratici è stata premiata per la sua intensa attività culturale in Italia e nel mondo e per lei "ricevere un premio in casa è motivo di orgoglio". La scrittrice ha ringraziato Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti, ideatori del Premio Insieme. "Questo premio – ha ricordato Tarantino – è dedicato a quelle persone che operano per migliorare il territorio e che rappresentano sicuramente un valore aggiunto". Un piacevole pomeriggio pre natalizio, dunque, in casa della Provincia rappresentata dalla vice presidente Elisabetta Sordi la quale, portando il saluto del presidente Lorenzetti, ha elogiato l’iniziativa e l’opera della neo casa editrice Tara Editoria, che valorizza l’ingegno intellettuale di autori locali. Non è facile, di questi tempi, mettere in piedi una casa editrice ma Tara Editoria ha vinto la sfida e in poco tempo ha editato ben 12 pubblicazioni, raffigurate nel calendario 2024, realizzato da Sara Chiara Strenta, con cui sono stati omaggiati gli autori e i presenti alla serata. Soddisfatti per l’accoglienza, gli scrittori di Tara che sono stati presentati da Francesca Bianchi e Marco Alberti, con letture dei loro brani a cura di Massimo Norti della Laav, accompagnato dalla chitarra del maestro Massimo Montaldi. Quattro sono le collane che hanno accolto gli autori: ’Favolando’, dedicata alle fiabe, ’Dialetto ieri e oggi’ per il recupero del dialetto, ’Myosotis’ dedicata alla memoria e ’Didattica’ per l’attività scolastica. Presenti Angela Maria Alberti, Fabio Cristiani, Cristina Pegollo, Dino Eschini, Carlo Vignali, Sergio Alessi, Angela Maria Fruzzetti (in duplice veste), Loreno Vivoli, Michela Zucchi: un momento di condivisione che si è concluso con un brindisi augurale al Bar La Perla.