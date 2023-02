Tappeto del basket senza pace Ora le strisce perdono colore

CARRARA

Non c’è pace per il campo da basket del campo scuola di via Bassagrande, quello sponsorizzato da un privato e inaugurato da poco più di un mese. Stavolta gli sportivi lamentano che le strisce bianche che delimitano l’area di gioco interna si stanno scolorendo. I soliti sportivi dopo aver sollevato il problema del manto che non si asciuga a distanza di molte ore dopo la pioggia, e che diventerebbe scivoloso e dunque impraticabile, delle lastre di sintetico con fughe troppo ampie, stavolta sollevano il problema delle strisce bianche che si stanno deteriorando dopo neppure un mese. Inoltre si fa notare la mancanza di molle nei due canestri. A fronte di chi si lamenta ci sono anche altri cestisti che al contrario ringraziano l’imprenditore Giacomo Sacchelli e l’amministrazione per aver regalato un nuovo campo in sostituzione del vecchio ormai diventato impraticabile a causa dei rigonfiamenti dovuti alle radici. L’imprenditore aveva deciso per un nuovo campo dopo che aveva sentito lamentare alcuni conoscenti appassionati di basket sulle cattive condizioni del campetto. A fronte delle lamentele sul corretto posizionamento del manto sintetico, l’amministrazione aveva inviato una squadra di tecnici che non aveva riscontrato alcuna anomalia. Stavolta per rassicurare gli sportivi l’amministrazione ha commissionato una dettagliata relazione alla ditta che ha allestito il campetto, così da avere la certezza che il lavoro sia stato svolto a regola d’arte, come già confermato in prima battuta di tecnici del Comune dopo le proteste sulle pozzanghere. Per quanto riguarda le strisce che perdono colore, l’ipotesi è che la vernice non abbia aderito come doveva, e nel giro di poco saranno ritinteggiate.

Alessandra Poggi