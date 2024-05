Tappa ad Antona per le visite alla riscoperta dei borghi apuani

Proseguono le visite alla riscoperta dei borghi apuani dell’entroterra massese con l’associazione Evergreen, di cui è presidente Mario Cassano. Il progetto è partito un anno fa nell’ambito di ’Cultura in tour’ con l’associazione Insieme. L’obiettivo di Evergreen è quello di toccare quartieri e frazioni portando nei ’non luoghi’ il messaggio e la diffusione della cultura, coinvolgendo le associazioni locali. L’idea è nata con il libro ’Borghi apuani di Massa una montagna di itinerari’ (Parole Nuove) della collega Angela Maria Fruzzetti, adottato da Evergreen con la collaborazione del Csi. Si trattadi promuovere una marcia attraverso le frazioni collinari e montane per far conoscere i nostri borghi, la cultura, le tradizioni, la storia, il folclore. Da non dimenticare l’aspetto terapeutico del progetto, valido dal punto di vista della promozione della salute sia fisica che psicologica. Dopo aver fatto tappa a Resceto, con grande successo e soddisfazione sia dei promotori che dei residenti, e dell’associazione Resceto Vive, oggi è la volta di Antona, borgo millenario che si sta riscoprendo grazie alla sua bellezza e tipicità, definito ’il borgo del silenzio’ in quanto, come altri paesi apuani, è immerso nel verde delle montagne circostanti, attraversato da vicoli e stradine inaccessibili al traffico. Antona ha molto da offrire sia dal punto di vista storico che culturale, delle tradizioni e della gastronomia. Il programma domenicale prevede il ritrovo alle 9.35 in viale Chiesa e partenza con mezzi propri. Giunti ad Antona, è prevista una visita guidata al Museo ’Antona com’eravamo’ per un viaggio nel passato. Farà seguito un incontro con ’Filippo e le sue caprette’, azienda agricola Colle d’Antona, con degustazione di prodotti tipici. E ancora una visita alla storica Casa Piccianti, al giardino delle rose e delle erbe aromatiche. Animerà la giornata l’esibizione del gruppo ’Teatroterapia’ di Evergreen nella centrale piazza San Rocco. Alle 13, pranzo da ’Stefano’ con prodotti tipici locali. L’evento ha il patrocinio del Comune.