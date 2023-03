Tanti problemi irrisolti nei cimiteri di montagna

Disagi nei cimiteri frazionali: alcuni residenti dei paesi di montagna evidenziano problematiche rimaste irrisolte nonostante siano state segnalate più volte e nonostante le promesse. "A Canevara – fa sapere il comitato ’Una montagna da salvare’ – la scaletta che porta al piano inferiore del camposanto, dove sono stati collocati i loculi, è molto ripida e priva di corrimano di sostegno. Essendo all’aperto, diventa scivolosa e pericolosa. A Casette la scala di accesso è transennata da tempo e i lavori promessi non sono stati eseguiti. Così come non sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza al cimitero di Casania. A Forno, dopo la frana del 2010, ormai è rimasto in piedi metà cimitero e se prima si chiedeva di ripristinare il campo per le inumazioni, portato via dalla frana, la richiesta è stata superata dall’elevato numero di cremazioni: servono loculi. Tuttavia il cimitero andrebbe sistemato definitivamente visti i lavori lasciati a metà. Inoltre una parte del campo superiore è al buio".