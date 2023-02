Tanti incontri con gli operatori

Ospitalità, turismo, enogastronomia. Questi gli ingredienti degli incontri promossi dall’Ambito turistico per gli operatori turistici della Lunigiana, living lab gratuiti, pensati per chi vive e lavora sul territorio, vuole valorizzarlo e farlo conoscere ai turisti. Sono appuntamenti di co-progettazione di prodotti turistici che saranno poi proposti ad agenzie e Tour Operator nelle occasioni commerciali del 2023. "Abbiamo bisogno di voi per costruire insieme prodotti di valore – dicono i promotori –, in linea con i trend toscani e non solo". Terzo appuntamento lunedì, con il tema ‘Passione enogastronomica - Vetrina Toscana’ per produzioni locali di qualità, filiere artigianali e certificate. Obiettivo offrire esperienze autentiche in azienda, nei menù e in negozio. L’incontro si svolgerà al Centro Didattico di Sorano, a Filattiera, dalle 15 alle 17. Info e contatti: www.lunigiana.land.