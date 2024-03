"Tanti cantieri meno parcheggi. Serve un piano"

Cresce la fame di parcheggi in città: sono allarmati i commercianti del centro di Massa per la carenza di stalli e per l’annuncio della realizzazione del palazzo della sede della Polizia nell’unico parcheggio che dà sfogo alla città, ovvero all’ex intendenza. "Chiediamo un incontro con il sindaco e i rappresentanti di categoria", dice il consigliere comunale Pd, Daniele Tarantino, a cui si sono rivolti alcuni esercenti del centro. "Abbiamo un piano dei parcheggi? – si domandano –. La situazione è davvero critica –. Abbiamo troppi cantieri aperti in questo periodo e sono venuti a mancare centinaia di posti auto senza alcuna alternativa. Già Massa presenta una carenza strutturale per mancanza di spazi per la sosta. Adesso, con i cantieri aperti e le idee proposte che ne toglieranno altri, rasentiamo il fondo. Le persone girano a vuoto, perdono tempo e alcuni non si fermano più in città non trovando parcheggio. E noi che facciamo? L’amministrazione dovrebbe ascoltare la cittadinanza prima di realizzare progetti che poi danneggiano il tessuto urbano, la vita dei residenti e la sopravvivenza dei commercianti. Come si può ipotizzare la realizzazione di una nuova struttura nella piazza della ex Intendenza, unica area importante nel centro città che consente di parcheggiare? All’ex Cat con l’apertura del cantiere (nella foto) sono stati annullati 130 posti auto. E’ vero che l’amministrazione provvederà a ridurre il cantiere per restituire alcuni spazi sosta ma al momento la situazione è questa. Viviamo periodi non floridi e cerchiamo di resistere. Prima che la città diventi un deserto, cari amministratori, fate una riflessione. Soprattutto, coinvolgete la cittadinanza e i rappresentanti di categoria prima di calare progetti che minano la sopravvivenza dell’economia urbana. E’ necessario un dialogo, un confronto con chi la città la vive ogni giorno".