Tante promesse da mantenere No alla violenza

Inizia il conto alla rovescia in vista delle amministrative. Sarà una settimana di fuoco per i candidati a sindaco, e anche per gli elettori. Ma non è che fino a questo momento si sia scherzato, con la presenza a Massa di ministri, sottosegretari, parlamentari e segretari di partito. Una ’presenza’ importante, con tante promesse di... considerazione per il nostro territorio che vorremmo, stavolta, fossero mantenute. Perchè finora non è stato così, con Massa (e l’intera provincia) troppo spesso snobbata nelle stanze dei bottoni. Ci sono stati anche eccessi, come lo schiaffo (o il buffetto) di Milani a Conte. La democrazia non ammette violenza e vale per tutti. In democrazia tutti hanno diritto di parlare e manifestare ma nel rispetto degli altri. E si vince in un modo solo: con un voto in più. Le alternative non esistono.

Luca Cecconi