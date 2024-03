Tante adesioni al Premio Sandomenichino, prorogata la scadenza

Compie 65 anni il premio letterario Sandomenichino, che anno dopo anno fa registrare ampi e lusinghieri consensi nel panorama culturale internazionale. Tanti gli autori che stanno aderendo per cui si è reso necessario posticipare la scadenza del bando a venerdì 19 aprile. Anche per quest’anno le sezioni in gara rimangono le stesse con un accento particolare, per quanto riguarda la narrativa inedita, al genere del racconto. "Il Sandomenichino – dice il presidente dell’associazione San Domenichino, avvocato Giacomo Bugliani – è ormai diventato un riferimento per poeti e scrittori a livello nazionale e continua a regalare grandi soddisfazioni a tutte le persone che quotidianamente lavorano per la costruzione di questo grande evento letterario. Stanno arrivando molte opere, sia di poesia che di narrativa. La scadenza è prevista per il 19 aprile, ma sollecito gli scrittori che intendono partecipare a farlo subito, anche per garantire alla giuria di avere tutto il tempo necessario per approfondire i loro testi. Ricordo che il concorso, oltre alle tradizionali sezioni di poesia e di narrativa, prevede anche la letteratura per ragazzi, in collaborazione con la Fondazione Collodi, e l’opera teatrale, due sezioni che, seppur di... nicchia, ci regalano ogni volta opere di grande valore culturale".

Il direttivo è in fermento per lavorare a questa straordinaria edizione per rendere ancora più interessante il 65° compleanno da festeggiare con poeti e scrittori. Il premio si articola in sei sezioni: A Poesia inedita o edita; B Libro di poesia edito; C Narrativa inedita; D Narrativa edita; E Teatro inedito o edito; F Letteratura per ragazzi-Premio Pinocchio. Per informazioni: [email protected] o 338 372 6617.