Tango e scarpette rosse. Iniziative e incontri per dire no tutti insieme alla violenza sulle donne

Al via la campagna ‘Io non resto al buio’ in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa del Centro antiviolenza ‘Donna chiama Donna’ è realizzata in collaborazione con il Comune. La campagna è stata presentata ieri mattina a palazzo civico dalla vice sindaca Roberta Crudeli e da Francesca Menconi responsabile del Cif. Presenti anche Simona Raimondi (coordinatrice della casa rifugio), Picabo Caddeo, Serena Moscatelli, Dafne Luciani del Cif e Chiara Capovani dell’associazione ‘Maquina Tanguera’, che sabato 25 novembre dalle 16 alle 19 proporrà lo spettacolo ‘Milonga… scarpette rosse’ in galleria D’Azeglio. "Iniziative come queste sono molto importanti perché servono a informare e sensibilizzare attorno a un tema purtroppo sempre molto attuale", ha detto Crudeli. "Anche quest’anno – ha detto Menconi – il centro antiviolenza ha trovato la solidarietà e l’adesione di tantissime persone, associazioni e dei commercianti".

Gli appuntamenti partono sabato 28 e domenica 29 ottobre con ‘Vele di libertà ... dalla violenza sulle donne’, progetto di sensibilizzazione realizzato in collaborazione con il Club nautico di Marina. Il l0 novembre nella sala della Resistenza di palazzo Ducale le associazioni’ Pur’, Sabine, ‘Altro Abitare’ e Afaph propongono una giornata di formazione sul tema ‘Ferite (In)visibili della violenza contro le donne’ e di ‘Protocollo Zeus. La Pro loco di Marina di Carrara domenica 26 novembre alle 10 propone la passeggiata ‘Io ci sono’. Lunedì 27 novembre alle 14 alla fondazione ’Giorgio Conti’ di via Cucchiari ci sarà una performance degli alunni del liceo Artistico, che produrranno delle scarpe rosee in Braille e colorazione con l’uso dei colori olfattivi e sensoriali. Il primo dicembre a Forno in occasione del centenario del femminicidio di Irena sarà inaugurata una panchina rossa. A dicembre ‘Ambiente Spa’ organizza degli appuntamenti di sensibilizzazione con Cav e Cuav. Il 25 novembre saranno esposti drappi rossi sulle facciate di palazzo Ducale, del Comune di Carrara, delle 8 sedi della Pubblica assistenza, su tutte quelle delle Pro loco di Carrara, della Fondazione cassa di risparmio di Carrara e del Club Nautico.