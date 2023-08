Tananai e Mara Sattei a Montignoso: Il concertone dell'estate al Cinquale

Continua la parata di stelle del ’Viper Summer Festival’ all’Arena della Versilia, a Cinquale, con due imperdibili appuntamenti: domani, venerdì, concerto di Tananai e Mara Sattei alle 20.30, sabato Luchè e Shiva alle 21. Ma andiamo con ordine. Tananai, dopo i successi di ’Abissale’ e il quinto posto in classifica al 73° Festival di Sanremo con ’Tango’, certificato triplo disco di platino, ha suonato live nel suo primo tour nei palazzetti, le cui date hanno registrato il tutto esaurito ovunque, prosegue con la tournée estiva. "La dimensione live è la mia casa – dice – penso che l’adrenalina che mi dà il palco non si possa esaurire facilmente. Il momento dei concerti è l’unico, insieme a quello della scrittura, in cui non lotto contro nulla e sono me stesso. L’affetto che mi sta dando il pubblico è qualcosa di inspiegabile, ho un rapporto molto bello e genuino con i miei fan, sia con i più piccoli sia con i più grandi. Sogno di poter fare questo lavoro il più a lungo possibile". Mara Sattei, cantautrice tra le più in vista del panorama musicale italiano, dalla grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban. La sua è un’estate ricca di emozioni in cui ha avuto anche l’onore di aprire le date dei Coldplay a San Siro. L’artista ha pubblicato il nuovo singolo ’Piango in discoteca’, brano dall’anima Edm prodotto da Takagi & Ketra. Biglietti su Ticketone e Ticketmaster, Boxer Ticket, Ticketsms e al botteghino dell’Arena.

A. M. Fru.