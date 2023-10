’Talent day’ al Centro per l’impiego

Lavoro, incontro tra domanda e offerta. Mercoledì, dalle 10 alle 13, al Centro per l’Impiego di Massa-Carrara, si terrà il ’Talent Day’ per under 30. Una giornata in cui i giovani avranno l’opportunità di incontrare aziende operanti in diversi settori economici, con possibilità di effettuare anche dei colloqui di selezione. Sarà attivo anche un collegamento con il centro per l’impiego di Aulla, con postazioni per colloqui di selezione a distanza. Un corner sarà destinato alla stesura di curriculum vitae con operatori a supporto e per fare un focus sui servizi dei Centri per l’impiego. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Next Generation Fest, evento organizzato dalla Regione con GiovaniSì per la cosiddetta ‘generazione Z’.