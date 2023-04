Tajani incorona Persiani "Sarà lui il nostro sindaco Ricostruiremo la coalizione"

di Alfredo Marchetti

Persiani ci ha preso gusto. Dopo la riflessione politica con il leader della Lega Matteo Salvini una settimana fa, ieri è stata la volta del vice premier Antonio Tajani. L’onorevole è arrivato in piazza Mercurio per portare sostegno al candidato a sindaco che aspira al secondo mandato, sorretto da Lega, Forza Italia, Civici apuani. "La nostra città è complessa – ha detto Persiani –, è un capoluogo di provincia, per risolvere i problemi ha bisogno di un certo arco temporale. Abbiamo dato risposte, e possiamo continuare a farlo. Ci sono cose che si stanno materializzando: per palazzo Bourdillon abbiamo ottenuto 7 milioni e mezzo dal Pnrr e lo riapriremo. Abbiamo recupato vecchi edifici scolastici, dandoli a persone che hanno bisogno di una casa.

Lavorando tutti i giorni e dialogando con concertazione su ogni problema oggi Massa è diventa più bella, dove si vive e si può uscire la sera senza avere paura. Abbiamo restituito alla città il Guglielmi. Avevamo paura di non potercela fare, invece oggi è tornata la bella stagione di prosa e di teatro. Soluzioni sono state date anche per lo sport: il campo scuola e ’Massa in forma’, con i cosiddetti sport ’minori’, che per me non lo sono. Pensate al rugby, baseball e ciclismo. Non solo classico calcio".

"Mi dispiace non ritrovare l’unità – ha esordito Tajani –: la ricostruiremo dopo queste elezioni. Il sindaco ha lavorato bene e saprà farlo anche per i prossimi cinque anni. Sono sicuro che vincerà le prossime elezioni. Noi siamo il partito del lavoro, non del Reddito di cittadinanza, solo il lavoro ti dà dignità, rende libero. Noi tuteliamo il lavoro sul serio, difendiamo concretamente i lavoratori, anche facendo pagare loro meno tasse e abbattendo il cuneo fiscale, non solo facendo manifestazioni. Ogni giovane coppia deve essere libera di avere tutti i figli che vuole: abbassereremo la pressione fiscale per le famiglie che hanno da due figli in su. I nostri giovani hanno il diritto a non essere costretti a emigrare. Così come gli africani hanno il diritto a vivere nel loro continente. Le Ong non devono essere taxi. Noi vogliamo un’Africa nostra interlocutrice: nel 2050 ci saranno 3 miliardi di persone in quel continente, se non pensiamo ora a politiche di sostegno per loro, l’immigrazione sarà incontrollabile. Non dobbiamo prendere voti tra di noi, ma nel fallimento del terzo polo e tra chi oggi si astiene. Faccio un appello agli elettori del Pd, che erano magari ex Socialisti: ve la sentite di votare una segretaria favorevole all’utero in affitto? A loro noi diciamo di votare per noi, così la nostra crescita è più forte e più determinante per l’Italia".