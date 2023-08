Taglio di 90 parcheggi FdI critica la giunta

Non ci sta il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia al taglio di circa 90 parcheggi sul lungomare con la modifica voluta dall’amministrazione e approvata nell’ultimo consiglio sul progetto della Ciclovia Tirrenica. Il partito ha espresso "perplessità rispetto alla scelta progettuale perché riduce in maniera drastica i parcheggi a Marina nel tratto tra il ponte del fiume Frigido e il Brugiano, arrivando addirittura a eliminare tutti i parcheggi presenti sul lato mare, fino al pontile". Una scelta che per FdI finirà per danneggiare anche le attività commerciali e gli stabilimenti balneari che lì non hanno spazi per il parcheggio. "Nel corso delle commissioni consiliari e in consiglio abbiamo più volte chiesto alla maggioranza di trovare una soluzione che garantisse da una parte la riqualificazione della passeggiata ma dall’altra la tutela dei parcheggi, senza tuttavia trovare risposte. Avevamo chiesto anche di coinvolgere le categorie produttive. E i promessi ampliamenti di parcheggio in via Casola e Mascagni non potranno compensare l’attuale perdita".