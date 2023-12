Taglio del nastro per le piscine di Quercia

C’è tanta attesa, ad Aulla, per l’apertura della piscina di Quercia. Dopo oltre dieci anni di chiusura, riaprirà stamattina, con il taglio del nastro, alla presenza dell’assessore regionale Alessandra Nardini (nella foto). Dopo tante vicissitudini, problemi, ritardi, finalmente il Centro scolastico sportivo Salvo D’Acquisto tornerà a vivere. Da questo pomeriggio e fino alla fine dell’anno il complesso sarà aperto gratuitamente, per i cittadini, una sorta di premio per aver atteso così tanti anni. Dal primo gennaio in poi saranno proposti corsi di nuoto e varie attività sportive da Attiva Sportutility, società che gestirà le piscine. L’iter per arrivare alla riapertura è stato faticoso e impegnativo, l’amministrazione comunale, dal 2017, ha speso circa un milione e 800mila euro, con vari contributi arrivati e destinati anche alla pista di atletica e ai campi da calcetto e tennis. Sono stati completati gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio, sono stati eseguiti diversi lavori, come la sistemazione della copertura esterna, la manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento, di trattamento acqua, efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione della zona vasche, lavori di ripristino nel locale vasca su pannelli controsoffitto e pannellature perimetrali e infine messa a norma dell’impianto elettrico e ristrutturazione degli spogliatoi. L’intero complesso è inoltre dotato di un impianto di video sorveglianza.