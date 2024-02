Taglio del nastro per il Ridotto del teatro degli Animosi

Festa e taglio del nastro sabato alle 18 per il Ridotto del teatro degli Animosi. E’ in programma un concerto della soprano Luz del Alba Rubio accompagnata al pianoforte da Cesare Goretta. I due eseguiranno un repertorio con musiche di Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, Gardel, Lacalle e Chapì. Domenica 18 e domenica 25 invece gli Animosi e il Ridotto apriranno ai visitatori con una guida d’eccezione: Daniele Canali che condurrà i partecipanti in una ‘visita balorda’ alla scoperta o riscoperta del Ridotto e del Teatro cittadino. "Un anno fa festeggiavamo la nuova intitolazione della piazza davanti al nostro magnifico teatro degli Animosi a Fabrizio De André, ora andiamo a chiudere un cerchio riaprendo un luogo fortemente identitario come il Ridotto – dice la sindaca Serena Arrighi – Queste sale dovranno tornare al centro della vita culturale intanto vogliamo celebrare questa restituzione alla collettività non solo il Ridotto ma tutto il teatro ai carrarini e ai visitatori per guidarli alla scoperta di uno dei tanti gioielli della città".

"Restituire alla città uno spazio tradizionalmente deputato alla cultura come il nostro Ridotto, mi rende molto felice – aggiunge l’assessore alla Cultura Gea Dazzi -. Carrara ha bisogno di recuperare e creare spazi da destinare ad occasioni culturali e il Ridotto degli Animosi, che di sicuro i più giovani non conoscono, ma che è caro alla memoria di molti cittadini, rappresenta una location suggestiva cui dedicheremo, come merita, una programmazione ad hoc". La capienza della sala del Ridotto è limitata, quindi per prenotare i posti disponibili e gratuiti per assistere al concerto è necessario scrivere a [email protected] e attendere la mail di risposta con la conferma dell’avvenuta prenotazione. Domenica 18 e domenica 25 le visite guidate si terranno alle 16, alle 17 e alle 18 con gruppi di max 30 persone, anche in questo caso è necessario prenotarsi scrivendo a [email protected] e attendere la mail di risposta con la conferma dell’avvenuta prenotazione.