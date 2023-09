Taglio del nastro a Carrara per la collettiva ’Scintille d’arte’

Taglio del nastro per la mostra collettiva "Scintille d’Arte", inaugurata al Civico5 di via Rossi a Carrara, organizzata dall’associazione culturale ’Carrara un museo a cielo aperto’ e curata dall’artista Luciana Bertaccini. "Questa collettiva non ha un tema specifico – ha commentato Bertaccini –. In parte è il mare il filo conduttore, come è stato rappresentato in alcune opere e messo al centro della performance dell’artista Mary Anne. Un ringraziamento va a tutti gli artisti". Il cantautore Marco Alberti ha presentato la sua canzone "Il faro" mentre Angela Maria Fruzzetti ha letto un brano del suo romanzo "Il viaggio dentro la tempesta". Ad accogliere artisti e pubblico era presente Massimo Susini, di ’Carrara un museo a cielo aperto’. Sono esposte le opere di: Carlo Billet, Daniela Bertani, Donatella Gabrielli, Gio Batta Framarin, Luciana Bertaccini, Manlio Puntelli, Margherita Silvestri, Paola Micheli, Patrizia Pianini, Selene Bertagnini, Sonia Menghi, Massimo Susini. La mostra è aperta fino al 30 settembre dalle 16.30 alle 19.30.