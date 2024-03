Tagli e danni collaterali. Asl, lavoro a rischio per quattro all’ospedale. Un malore per lo stress

La chiusura dell’ospedale comincia a mietere le prime vittime. Il primo colpo di mannaia sul lavoro delle donne, viene dalle bariste del monoblocco la cui collocazione futura sarà quanto mai incerta. A tal punto che una di loro ha avuto un malore ed è finita al pronto soccorso, in stato di forte stress. Sono le vittime invisibili di tagli e operazioni che non tutti condividono dell’Asl. Fra queste la chiusura del Monoblocco. Rebecca, Giada, Daniela e Maria, sono i nomi delle dipendenti a tempo indeterminato del Bar dell’ex Ospedale Monoblocco, che presto chiuderà, probabilmente lasciandole a casa, senza lavoro. Il sipario calerà entro luglio, con lo sgombero del piano terra. Le voci si susseguono, prima la speranza di mantenere il locale ristorazione, poi la ricollocazione ma forse a tanti chilometri di distanza, cosa che rende difficile la conciliazione vita-lavoro dato che sono tutte donne con bambini in tenera età. C’è chi parla di una ricollocazione denro la cooperativa Compass, per il servizio in Lunigiana, chi invece di un trasferimento al bar dell’ospedale della Versilia. Le voci sono tante, ma il futuro delle quattro donne è sempre più incerto.

Nonostante i mesi di attesa, di ansia e di preoccupazione, sono sempre lì con il sorriso per augurare buon giorno ai pazienti e buon lavoro ai dipendenti dell’ospedale. Uno stress che Rebecca manifesta con un malore, si paralizza, finisce al pronto soccorso. Quattro giovani lavoratrici dai 30 ai 39 anni, chi con bambini piccoli sotto i 10 anni, chi con un mutuo per la casa appena firmato. Progetti di vita fatti di fronte a un posto fisso. Mentre la politica è impegnata a celebrare l’otto marzo con cerimonie e riconoscimenti, per le quattro donne del monoblocco le certezze sono sempre meno e si allineano a un Paese dove l’occupazione femminile è la più bassa d’Europa, dove le donne sono costrette a scegliere tra lavoro e famiglia, dove una su cinque lascia il lavoro per impossibilità di conciliare le esigenze della famiglia con quelle dell’azienda. Ogni posto di lavoro è importante, unico, va protetto: per la donna ancora discriminata, per la famiglia che ne ha bisogno e per la società tutta.