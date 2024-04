"Svuotamento piscine ogni tre anni nell’ottica del risparmio idrico"

Sono un centinaio gli agriturismi apuo-lunigianesi che potrebbero beneficiare della modifica della legge sullo svuotamento delle piscine approvata dalla giunta regionale e attesa ora in consiglio. La “vecchia” normativa, che risale al 2006, e attualmente vigente, prevede lo svuotamento delle piscine ogni anno indifferentemente dalla qualità dell’acqua. La proposta, nata su suggerimento di Coldiretti e Terranostra insieme alle altre associazioni di categoria del turismo, prevede invece lo svuotamento ogni tre anni per salvaguardare da una parte la risorsa idrica e dall’altra per abbattere i costi di gestione. "E’ una modifica che ci auguriamo il consiglio regionale approverà in tempi rapidi perché porterà dei benefici alle strutture. In provincia abbiamo stimato che almeno 3 strutture su 4 propongono agli ospiti il servizio piscina, diventato elemento fondamentale e caratterizzante l’offerta e di un settore che vale 30mila presenze l’anno", spiega Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa Carrara. Coldiretti Massa Carrara e Terranostra hanno stimato un abbattimento dei costi di gestione delle piscine derivanti da svuotamento e smaltimento tra mille e 5mila euro nell’arco di tre anni. "La normativa vigente – prosegue Ferrari – ci obbliga a svuotare le piscine nonostante le caratteristiche dell’acqua rispettino i parametri chimico fisici e microbiologici previsti dalla normativa. L’obbligo di analisi per monitorare l’igiene e la sicurezza dell’acqua determinerà il parametro per cui le piscine dovranno essere svuotate se necessario anche prima di tre anni. Un passo avanti per cui ringraziamo la vice presidente Stefania Saccardi e l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini". Sono 123 le strutture agrituristiche censite a Massa Carrara che possono ospitare fino a 1.200 turisti al giorno mentre le piazzole per la sosta di camper e tende sono 21. Pontremoli è il Comune con più strutture (18) seguito da Fivizzano (18). Due su 3 sono guidate da imprenditrici, dato regionale più alto (48%).