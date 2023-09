Svolta in giunta Silurato Bertucci Il nuovo assessore è Matteo Basteri

Il nome del nuovo assessore del comune di Massa è Matteo Basteri, giovanissimo, del 1992, individuato da Forza Italia nella lista che aveva sostenuto la campagna elettorale del sindaco Francesco Persiani e che andrà a sostituire Matteo Bertucci. Basteri assumerà anche tutte le deleghe quali edilizia privata, semplificazione amministrativa, performance, politiche del lavoro, farmacie comunali e comunicazione. Il sindaco Persiani ha tenuto a precisare che la revoca dell’incarico a Bertucci non è data da una scelta amministrativa e di carattere personale ma prettamente politica, interna al partito di Forza Italia e alle due liste candidate ’Ascoltare per fare’ e ’Pli’. La conferma è arrivata dalla presenza di Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia, che non ha mai nascosto in questi ultimi tempi la difficoltà del partito di trovare un’intesa perfetta con Bertucci, il quale, secondo Forza Italia, non rappresentava più la persona adatta a ricoprire l’incarico di assessore al fianco di Persiani portando il nome del partito fondato da Berlusconi.

"Abbiamo riscontrato un malumore del partito nei confronti di Bertucci – ha detto Stella – ne abbiamo certamente apprezzato il lavoro al fianco del sindaco ma ci tengo a sottolineare che la scelta di questo cambio di rotta viene esclusivamente dal partito, di concerto con le due liste civiche che ne hanno supportato la candidatura al secondo mandato come primo cittadino di Massa. È emerso il nome di Basteri, già consigliere comunale più votato nella lista di Forza Italia, che nonostante la sua giovane età sappiamo essere una persona dai valori che rispecchiano in toto quelli che sono nel Dna di Forza Italia, di Ascoltare per fare e del Partito Liberale. Non potevamo permetterci di far ’ballare’ il sindaco come successo nel vecchio mandato".

Persiani, dal canto suo, ha accettato la scelta del partito sottolineando che "è stata una decisione politica interna a Forza Italia e alle liste civiche e non amministrativa – ha affermato il primo cittadino – è un ragionamento politico che tiene conto di tanti fattori e non c’erano più i presupposti per mantenere l’assessorato a Bertucci".

Presenti alla conferenza stampa convocata in sala giunta, oltre al sindaco, al coordinatore regionale e al nuovo assessore, anche il coordinatore provinciale di Forza Italia Gianenrico Spediacci, il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, Giancarlo Casotti di ’Ascoltare per fare’ e Andry Bazzelli del Pli.

Margherita Badiali