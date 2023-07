Sventola la bandiera blu Ora caccia agli inquinatori

Il Comune di Massa festeggia l’ottava bandiera blu insieme ai bambini dei centri estivi. Il riconoscimento che valuta i criteri di qualità relativi ai parametri delle acque di balneazione, alla pulizia delle spiagge e ai servizi offerti, anche quest’anno, si riconferma sulla costa. "E’ il risultato di un percorso importante che stiamo seguendo da tanti anni – dice il sindaco Francesco Persiani—. L’ambiente lo dobbiamo tutelare tutti: il mare, le acque pulite, le acque di balneazione. Dobbiamo rispettare i servizi, dalla pulizia alla raccolta differenziata. E’ un impegno che ci prendiamo per il bene della comunità. Stiamo lavorando affinché la bandiera blu possa essere riconosciuta su tutto il lungomare".

Ma a entrare a gamba tesa tra la pulizia delle acque e il riconoscimento ci sono i due recenti divieti di balneazione. "Abbiamo tanti fiumi e torrenti che sboccano in mare nell’arco di meno di 10 chilometri. Molto spesso i cittadini, ancora per varie ragioni, in buona fede o in malafede, sversano acque non pulite che poi sono causa di contaminazione. Per fortuna questi episodi si stanno limitando. L’amministrazione si impegnerà ancora perché non si verifichino più. Invito tutti a collaborare". Alla cerimonia di assegnazione della bandiera, oltre alle associazioni di balneari e albergatori, c’erano la comandante della Capitaneria Monica Mazzarese e il comandante Massimo Bai; i comandanti provinciali dei carabinieri Americo di Pirro dei carabinieri e il maggiora Alessandro Manneschi, della Guardia di Finanza Gabriele Di Guglielmo, il dirigente della Questura Stefano De Silvestris; l’assessore all’ambiente Roberto Acerbo, la consigliera Valeria Della Pina e il presidente del consiglio comunale Agostino Incoronato.