Sventola la bandiera blu con le scuole

Tutto pronto per questa mattina alle 10, alla “Rotonda” in località Paradiso, con la cerimonia organizzata dal Comune per festeggiare l’assegnazione per il 12esimo anno consecutivo della Bandiera blu alla spiaggia di Marina. Assieme alla sindaca Serena Arrighi e alle altre autorità invitate, interverranno le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia “Giampaoli” e “Lunense” dell’Istituto comprensivo “Taliercio” e “San Luca” e “Perticata” dell’Istituto comprensivo “Fossola Gentili”, che rallegreranno la cerimonia con musica e canzoni.

Tutti insieme per festeggiare la Bandiera blu, che anche per l’estate 2024 sventola sul litorale marinello: il riconoscimento viene assegnato dalla Fee, Foundation for Environmental Education, sulla base della qualità delle acque di balneazione e sui servizi a disposizione del pubblico. E’ necessario rispettare una serie di requisiti, che riguardano la qualità delle acque di balneazione certificata dai risultati delle analisi effettuate da Arpat durante tutta la stagione balneare e, inoltre, vengono considerate le attività di educazione ambientale e informative attivate, la gestione ambientale, i servizi offerti e la sicurezza.