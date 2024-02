Sventola ancora la Bandiera Arancione: riconoscimento rinnovato

Sventolerà ancora la Bandiera Arancione nel borgo di Fosdinovo, angolo di Medioevo che s’affaccia sulla Val di Magra. Il Touring Club Italiano ha confermato il riconoscimento anche per il triennio 2024-2026. Si tratta della conferma della qualità dell’offerta turistica del Comune di Fosdinovo nella sua totalità, che rappresenta una grande opportunità di rilancio del territorio. "Il rinnovo della Bandiera Arancione conferma una crescita nella promozione del nostro Comune – spiega la sindaca, Camilla Bianchi – Lo testimoniano del resto le presenze turistiche in continua crescita e l’interesse che si rileva, registrato anche attraverso il Punto di Informazioni Turistiche ubicato nella piazza di fronte il Castello Malaspina . Importante è sicuramente anche il lavoro di squadra di tutta la Lunigiana, come brand d’ambito". La Bandiera Arancione viene assegnata ai paesi dell’entroterra che offrono eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici e di accoglienza. La riconferma del blasonato titolo è stata possibile dopo la verifica, da parte del TCI, di oltre 250 parametri con cui tra l’altro sono stati misurati la sostenibilità ambientale e la fruibilità del patrimonio culturale e naturalistico. Fosdinovo è Bandiera Arancione dal 2018: un percorso di valorizzazione del territorio che prosegue e rende questo Comune una realtà turistica sempre più attrattiva e virtuosa.

Roberto Oligeri