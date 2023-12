Svastiche sui muri dell’ex mercato coperto: due giovani denunciati a Massa

Massa Carrara, 30 dicembre 2023 – Svastiche a tutta parete vergate con la bomboletta spray a deturpare le pareti del parcheggio comunale, nell’ex mercato coperto di via Bastione a Massa. Questo il triste risveglio di inizio dicembre in città dove subito la polizia ha attivato le indagini grazie alle quali sono stati individuati e denunciati i due giovani autori dell’imbrattamento.

Non solo, proprio per aver coperto quelle svastiche con altri disegni anche un trentenne era stato denunciato, caso che ha portato a un presidio lo scorso 27 dicembre a cui ha partecipato anche l'Anpi e all'annuncio di un interrogazione da parte del segretario di Si Nicola Fratoianni che ha definito quanto accaduto "assolutamente surreale: la città deturpata da svastiche e simboli fascisti sui muri, e nessuno interviene per rimuoverle. Succede poi che un ragazzo si arma di bomboletta spray e ne copre alcune, ed ecco allora che viene denunciato e viene chiamato a presentarsi alla locale questura”.

La questura di Massa ha reso noto oggi di aver appunto individuato gli autori delle svastiche e di altri imbrattamenti sulle stesse pareti del parcheggio, realizzati con vernice spray su “ampie superfici di muro”, fatti risalenti a inizio dicembre. I due, insieme al trentenne che le ha poi coperte il 20 dicembre sempre con vernice spray, sono stati denunciati per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

In occasione del presidio di mercoledì scorso sul muro imbrattato è stato poi realizzato un murale dedicato a Aldo Salvetti, partigiano massese trucidato a 21 anni, medaglia d'oro al valor militare alla memoria.