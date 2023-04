Supereroi in pediatria "Una pioggia di sorrisi"

La spedizione dei Supereroi del sorriso è pronta a ripartire. Martedì, infatti, Capitan America, Spider Man e Hulk sono pronti a entrare di nuovo – dopo l’ultima iniziativa andata in scena per Carnevale – nei reparti di pediatria del Noa e dell’Opa con l’obiettivo dichiarato di regalare qualche ora di svago ai piccoli pazienti e alle loro famiglie nel periodo pasquale.

Insieme al comandante della polizia municipale Giuliano Vitali, ci saranno gli agenti Davide Vanelli (Capitan America) e Alessio Vitaloni (Spider Man), Graziano Nannini (Hulk) e Paola Addis. Porteranno una ventata di allegria e... dolcezza, visto che saranno donati da Giovanna Guerra, in rappresentanza dell’azienda alimentare Tassoni, tanti sacchetti con ovetti di cioccolata. Il vescovo Mario Vaccari e il parroco don Giò Locatelli regaleranno invece rametti di ulivo benedetti. Uova di cioccolato saranno donate da Ekom, inoltre verranno distribuite infine da Davide Vanelli, che fa parte dell’Asd Teste di Marmo – realtà che si occupa di educare e rieducare i ragazzi in un contesto sportivo e sano – delle sacchette con la frase motivazionale ’Se vuoi essere il migliore, devi battere il migliore e avanti il prossimo’.

"La partenza è alle 9 in direzione Noa, poi alle 11 saremo all’Opa. E ci dedicheremo ai bimbi ricoverati – spiega l’agente Vanelli – Le nostre iniziative con i Supereroi a sostegno dei piccoli pazienti stanno riscuotendo successo, ormai da qualche tempo cerchiamo di essere presenti almeno 3 o 4 volte all’anno con eventi a tema. E’ un momento di felicità per i bimbi e per le famiglie ma anche di accrescimento umano per noi che siamo in prima fila per loro".

Irene Carlotta Cicora