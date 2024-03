Supereroi acrobatici per i piccoli pazienti

E’ stata davvero una mattinata speciale quella andata in scena all’Opa, con i piccoli pazienti con gli occhi sbarrati per lo stuppore e la gioia nel vedere i loro eroi, anzi i loro supereroi spuntare dalle finestre delle loro stanze. Inaspettatamente, infatti, i bambini ricoverati all’Ospedale del Cuore della Fondazione Monasterio si sono ritrovati protagonisti di scene d’azione degne della cinematografia americana: i loro supereroi preferiti, Batman, Spiderman, Ironman, Hulk, si sono calati sul tetto dell’ospedale e lungo la facciata per ’incollarsi’ ai vetri delle loro finestre. Poi Spiderman, Hulk e Batman hanno raggiunto il reparto pediatrico per regalare abbracci e allegria. Un momento speciale grazie anche alla collaborazione dell’associazione ’I Magicolieri’.

A vestire i panni degli eroi dei fumetti e del cinema sono stati i volontari dell’associazione senza fini di lucro Sea (SuperEroiAcrobatici odv ets), fondata da Anna Marras. "Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e speranza ai bambini e alle loro famiglie – racconta Anna –. Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita". Anna Marras, che spesso è protagonista delle calate dei supereroi di Sea nei panni di Capitan Marvel, accoglie sempre con gioia gli inviti che arrivano da tutti gli ospedali: "Il progetto dei supereroi acrobatici nasce proprio per questa ragione, perché non c’è niente di più bello al mondo del sorriso di un bambino".

Grande è stata la gioia di tutti i piccoli pazienti e dei loro genitori. "E’ un orgoglio per noi ospitare i supereroi acrobatici di Sea – ha detto il direttore generale di Monasterio, Marco Torre –. Monasterio è impegnata nell’umanizzazione delle cure e nel favorire un ambiente il più possibile accogliente per i pazienti e per i loro cari. Per i più piccoli, l’umanizzazione passa anche attraverso il gioco che ha un ruolo fondamentale nello sviluppo del bambino e nel recupero dopo un intervento. Grazie mille, quindi, ai supereroi acrobatici".