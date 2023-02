Superbonus, sindacati pronti alla mobilitazione

Decreto Superbonus edilizia, protestano Feneal Uil e Fillea Cgil Toscana: "Si rischia di mettere in ginocchio le imprese e i lavoratori. Senza risposte siamo pronti alle mobilitazioni". Preoccupazione per il decreto legge del Consiglio dei ministri sul superbonus in edilizia. Le categorie sindacali degli edili sottolineano "la mancanza di confronto con le parti sociali e i continui cambi di rotta, dove si rischia di far naufragare le imprese e di conseguenza mettere in ginocchio i lavoratori. Cambi di pensiero che denotano mancanza di visione da parte della politica, e che rischiano di aumentare le difficoltà del Paese. In mancanza di risposte, siamo pronti alla mobilitazione". "Un salto nel vuoto, un’operazione sbagliata che rischia di far tornare indietro il settore e che può comportare il fallimento di migliaia di imprese e la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro – sottolinea il segretario regionale Feneal, il massese Daniele Battistini -. Altro che ammodernamento energetico delle infrastrutture e messa in sicurezza del Paese. E’ un atteggiamento confuso, si va avanti a colpi di decreti legge anziché confrontarsi con le parti sociali. La Toscana vuole essere protagonista di progetti di ammodernamento, il rischio è che in un clima di incertezza ci sia un blocco del settore". "Un provvedimento preso sulla pelle dei lavoratori senza nessun confronto con i sindacati. Un decreto, quello sulla cessione dei bonus edili, che, unito al nuovo codice degli appalti con il depotenziamento dell’obbligo di applicazione dei contratti edili e la liberalizzazione dei livelli di subappalto, si può considerare un attacco senza precedenti al lavoro, ai lavoratori, alle imprese serie, al settore" conclude la segretaria regionale Fillea, Alessia Gambassi.