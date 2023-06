Super telecamere in azione Leggono le targhe a distanza

Sono oltre 129 mila euro i premi performance accumulati nel 2021 dagli agenti della polizia municipale. Un bel tesoretto che dovranno dividersi in base ad una serie di criteri interni al Comune. Il premio individuale sarà pagato a ciascun agente dividendo il budget di settore (129mila e 807 euro) per la sommatoria dei punteggi individuali ottenuti da tutti i dipendenti del settore polizia municipale che hanno contribuito a raggiungere la performance, moltiplicata per il punteggio individuale di ciascun dipendente. In sostanza sarà riconosciuto oltre al 25% del premio di performance individuale, una misura di percentuale da applicarsi alla restante parte del 75% di premio, pari al rapporto numerico tra il 75% del premio spettante e l’incentivo percepito. La maggiorazione del premio di performance sarà corrisposta al personale in base alla graduatoria di settore secondo l’ordine decrescente, e comunque ad un numero massimo corrispondente al 10% del personale in servizio nel singolo settore.

Il Comune pensa a come contrastare gli automobilisti indisciplinati potenziando il sistema di lettura delle targhe delle varie telecamere disposte sul territorio comunale. E così palazzo civico ha liquidato alla ditta Seti Snc una fattura da 41mila e 900 euro, per pagare una serie di nuove telecamere per la lettura delle targhe installate sul territorio. Un’anticipazione contrattuale del 20 per cento su una fattura totale di 167mila euro. L’intervento sul sistema di lettura delle targhe si è reso necessario per migliorarne la lettura. Le modifiche riguardano principalmente gli apparati wireless che funzionano tramite access point situati a Santa Lucia, e che permetteranno non solo di diminuire gli apparati radio della zona e ma anche di diminuire le interferenze derivanti da più link. E sempre a proposito di videosorveglianza, il Comune continua ad incassare le multe fatte nel 2019 all’interno della galleria Santa Croce ai camionisti furbetti che viaggiano senza la copertura idonea a non disperdere polveri sottili, in violazione a quanto stabilito dal settore ambiente e marmo. I trasgressori dovranno versare nelle casse comunali 533 euro entro trenta giorni dalla notifica della multa. E multe a raffica arrivano anche dagli occhi elettronici dell’isola ecologica di Nausicaa in viale Zaccagna.