Summit degli ’agricoli’ sul rischio ungulati

Tradizionale appuntamento annuale prima del Natale per gli ’Agricoli della Piana di Filattiera’ l’altra sera in un ristorante nei pressi dell’antica Pieve di Sorano , dove gli associati e i familiari - un centinaio di persone - si sono dati appuntamento per scambiarsi gli auguri. Serata organizzata da Fabio Biagi, referente del gruppo, che ha consentito agli agricoltori della zona e a coloro che lavorano la terra di fare il sunto dei risultati dell’annata agraria 2023. Fra i temi dibattuti naturalmente quello relativo ai danni causati dai cinghiali per il cui risolvimento si nutrono concrete speranze grazie alle nuove disposizioni che permetteranno agli agricoltori, dopo specifico corso, di partecipare alle battute con le guardie venatorie per proteggere i propri raccolti. All’evento era presente la sindaca Folloni che di recente ha deliberato in merito sul proprio territorio di competenza, consentendo battute straordinarie al cinghiale al fine di ridurne il numero e limitarne i danni arrecati alle produzioni agricole. Al taglio della torta sono intervenuti anche il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa e quello di Villafranca Filippo Bellesi, dato che numerosi loro concittadini appartengono all’associazione degli ’Agricoli di Filattiera’.

Roberto Oligeri