Summer camp tra sport e studio "Qui si condividono esperienze"

Pallavolo e calcio, ma anche compiti e attività in acqua. A Filattiera, in località Cantiere, è appena cominciato il ‘Summer camp’ promosso dall’associazione Giocatletica, guidata da Paolo Bertoldi. Una realtà associativa che va avanti da oltre vent’anni anni e accoglie bambini e ragazzi del Comune e di quelli limitrofi, come Pontremoli e Villafranca, ma anche Licciana Nardi. Da alcuni anni le attività si svolgono al centro sportivo, ma sono previste anche escursioni pomeridiane al fiume e nel resto del territorio, sempre in mezzo alla natura. Le attività cominciano alle nove: in mattinata sono previsti sport come pallavolo, calcio, minibasket, poi pranzo al sacco, con convenzioni con le attività sul territorio, nel pomeriggio lo svolgimento dei compiti estivi a richiesta delle famiglie, passeggiate e giochi, attività ludiche in acqua. Saranno previste escursioni con Sigeric, in mountain bike, e al lago degli Asinelli in collaborazione con l’associazione sportiva Mario Benelli. Il campus andrà avanti fino al 4 agosto, dal lunedì al venerdì. "Tutte le attività - spiega Bertoldi - fanno sì che genitori e bambini si ritrovino in un contesto che cerca di valorizzare i momenti di incontro, come una condivisione di esperienze, mettendo a confronto le persone dell’associazione, coniugando attività sportive e socializzazione. Ottimo lo staff, con ragazzi e ragazze preparati, alcuni studiano scienze dell’educazione, altri sono laureati in scienze motorie o appartengono al mondo dello sport. Tutti gli istruttori da piccoli hanno fatto parte del gruppo e sono contenti di tornare". Per informazioni contattare il Comune di Filattiera, Giovanni Longinotti (3351329606), Paolo Bertoldi (3398373531).

M.L.