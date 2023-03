Sulle tracce di Bitcoin Il massese Vignali e la ’febbre dell’oro’ nell’era del digitale

di Roberta Della Maggesa Filmmaker, reporter, documentarista. ’’Firma’’ di punta della trasmissione di approfondimento ’Presa Diretta’. E massese. È in città che Andrea Vignali, classe 1979, ha mosso i primi passi, anche sul piano professionale. E a Massa sabato prossimo, nell’ambito di un’iniziativa organizzata dal circolo ’Briciole’ il giornalista free lance presenterà il suo libro ’Bit Economy. La grande scommessa delle criptovalute tra libertà e speculazione’, edizioni Dedalo (appuntamento alle 17 a Palazzo Ducale, introduce Giovanni Rutili). Vignali, com’è nata l’idea di un libro sulla Bit Economy? "È nata ad aprile 2021, nel momento in cui Bitcoin, aveva raggiunto il valore record di mercato di 65mila dollari al pezzo. Mi sembrava un prezzo esorbitante per una moneta virtuale, che non puoi tenere in tasca. Con il collega Raffaele Marco della Monica ho realizzato un’inchiesta per ’Presa Diretta’, per capire da cosa fosse giustificata questa “febbre dell’oro” digitale, e per informare correttamente su un mondo che di sicuro ha potenziale, ma è anche pieno di truffe, inganni e illegalità. L’anno dopo abbiamo accolto la proposta di Riccardo Iacona di continuare quel racconto in un libro per Edizioni Dedalo. Lì abbiamo potuto spiegare tutti gli usi delle monete digitali: dalla guerra in Ucraina...