Sulle tracce del Cammino di Aronte Alla scoperta dei borghi dimenticati

La primavera e il sole di queste giornate invitano a uscire e a vivere il territorio a passo lento sui tanti sentieri che circondano Carrara. E’ il tempo ideale per tornare a seguire le tracce della sirena lungo il Cammino di Aronte. Lo sa bene il Cai di Carrara che fra le attività sociali in programma per i prossimi mesi ha già messo a calendario alcune tappe lungo il percorso ad anello di sentieri e strade bianche che si snoda attorno al centro storico di Carrara toccando tutti i borghi e paesi a monte, immersi fra storia, natura e leggenda. La prima iniziativa è in programma proprio fra pochi giorni, domenica 19 febbraio con ritrovo in piazza Alberica a Carrara alle 8.30.

"Questa tappa parte da Carrara nella magnifica piazza Alberica, si risale fino al cimitero di Marcognano dove inizieremo a salire lungo uno stradello sterrato per giungere in località Carmagnola dove inizia anche il Sentiero dei Cavatori che conduce a Gragnana – sottolinea la presidente della sezione Cai di Carrara, Brunella Bologna -, risaliremo fino al paese di Noceto e poi scenderemo a Sorgnano. Proseguendo il cammino giungeremo al Parco della Padula e da qui arriveremo nuovamente a Carrara. Il Cai mette a disposizione i propri accompagnatori, tre in questa occasione ossia Poli, Giorgeri e Cimoli, per affrontare le varie tappe che compongono il Cammino di Aronte".

Un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, come evidenzia ancora la presidente Bologna: "I soci Cai sono già coperti dall’assicurazione ma tutti possono partecipare e decidere se assicurarsi con noi con una modica cifra, in tal caso basta chiamare in sezione al numero 0585 776782 entro venerdì sera alle ore 19 dando nome, cognome e data di nascita". In previsione ci sono poi altre due escursioni sul Cammino di Aronte. Il 12 marzo Nazzano, Monte Oliveto, La Foce, Canaletto e rientro a Carrara. Un viaggio che porterà gli escursionisti sopra le colline del Candia camminando fra i filari di vigne e affrontare l’affascinante Scalinata del Littorio. Il 7 maggio la tappa di Fossola, Moneta, Canepari, Fontia, Santa Lucia e ritorno a Fossola. In questo caso l’escursione toccherà il suggestivo castello di Moneta. Il progetto del Cammino di Aronte nasce dalla collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara con la Fondazione Progetti, il Comune di Carrara, il Cai di Carrara, la Camera di Commercio di Massa Carrara, il Panathlon Carrara e Massa, Anffas Massa Carrara.