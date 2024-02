Sul litorale i campioni della corsa. Ecco il circuito blindato della White marble marathon

Sono in corso gli ultimi preparativi per la nuova edizione della White Marble Marathon in programma domenica sul litorale apuo-versiliese. La gara organizzata dalla World Running Academy di Paolo Barghini (nella foto) con il supporto della Fondazione Marmo Onlus, gode del patrocinio della Regione Toscana che riconosce alla maratona, giunta quest’anno alla settima edizione, la grande valenza sportiva e di promozione del territorio apuano. Saranno circa 1500 i corridori in gara, divisi in quattro tipologie.

Oltre alla classica da 42 chilometri sono previste la Marble Hero da 30 chilometri, la Half Marathon da 21 chilometri e la corta 10 km per Davide, intitolata alla memoria del podista Davide Genovesi. Tra gli atleti Michele Sarzilla e il cileno Gaspar Riveros Diaz, candidati alle Olimpiadi di Parigi. Conferme che ai nastri di partenza ci saranno Jean Baptiste Simukeka del Rwanda vincitore del campionato italiano di maratona; Jean Marie Vianney Niyomukiza del Burundi vincitore della mezza maratona di Riva del Garda, la kenyota Emily Chepkemoi Cheroben, vincitrice della maratona di Novara e del Trofeo Sant’Agata a Catania.

La partenza alle 9 da viale Colombo. Il percorso è certificato Fidal chiuso al traffico che passerà anche da Marina di Massa, Cinquale e Forte dei Marmi, per terminare in tarda mattinata sul viale Colombo. Dopo la partenza sul viale Colombo, le strade coinvolte nel Comune di Carrara saranno: via Rinchiosa, viale Vespucci, viale XX Settembre, via Covetta, via Pucciarelli, viale Zaccagna, viale da Verrazzano e via delle Pinete. A Massa giungendo sul viale delle Pinete le altre strade saranno: via Casola, via Casone (solo per la 21 chilometri) viale Lungomare di Ponente e Levante, viale Vespucci, Lungo Frigido di Ponente e di Levante, via Taberna Frigida, via Marina Vecchia, via Madonna del Golfo, via Fescione e via Fortino San Francesco. Infine nella zona del Cinquale e Forte dei Marmi saranno coinvolte: viale Marina, via Cateratte, via Grillotti, via Gramsci, via Manzoni e viale IV Novembre.