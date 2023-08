Sugli ‘Scaleri’ degli avi Un raduno per festeggiare il recupero dell’antica via

Per ricordare Pier Giacomo Tassi e Giulio Armanini, gli amici si ritrovano oggi alle 16.30 agli Scaleri in località Borgo Pietro poco sopra Pracchiola. Si arriva salendo a piedi dagli Scaleri oppure direttamente dalla strada provinciale del Cirone, per ringraziare gli "artisti della pietra" Fabio Bagatta e Luciano Preti che, con la collaborazione di Stefano Fanti e altri, hanno abbellito il punto di arrivo del percorso realizzando una pregevole opera in arenaria da cui sgorga la freschissima acqua del Monte Orsaro. Presenti le autorità locali saranno illustrati dagli studiosi don Lorenzo Piagneri e Italo Pizzati, le vicende storiche e gli antichi rapporti che da secoli uniscono in un saldo legame le valli del Magra e del Parma, nella condivisione di un nuovo progetto comune di valorizzazione del territorio.

E’ la conclusione del progetto di recupero degli Scaleri, che riporta all’antico fascino il tratto più suggestivo della Via Lombarda; iniziativa avviata da Cio Tassi e conclusasi con la messa in sicurezza dell’intero percorso da parte del Comune di Pontremoli attraverso un finanziamento regionale. Tutto era iniziato ormai diversi anni fa quando su iniziativa di Tassi e di un gruppo di volontari era stata ripulito quell’antico tratto della strada Lombarda che portava dalla frazione pontremolese ad un Hospitale dei frati di San Giacomo d’Altopascio e poi al passo del Cirone. Era stato intitolato al professor Giulio Armanini, originario di Toplecca e studioso della storia locale. La Strada Lombarda sin dal medioevo fu via alternativa a Romea e Francigena. Il percorso medievale collegava la Pianura padana a Lucca attraversava l’Appennino tosco emiliano passando per il Passo del Cirone. Nel tratto dell’alta Val di Magra transitava dal borgo di Pracchiola percorrendo il ponte della Colombara per ricongiungersi poi con la Via Francigena a Groppodalosio. Per anni questa viabilità è servita alle esigenze primarie degli abitanti per il trasporto di persone e merci dal bosco e sottobosco e dei prodotti agricoli, oltre che del carbone e della legna. La via è stata battuta da mercanti, soldati, viandanti e pellegrini. Oggi sul sagrato si finirà con un momento conviviale con i residenti della valdantena, Cai, Cavalieri del Tau, Comunità del cibo di crinale, Associazione europea Longobardia e Lunigiana World.

