Successo per l'escursione "A passo d'asino" alla scoperta della Via Vandelli di Resceto

Oltre settanta persone alla riscoperta della mitica via Vandelli: è stata un successo la prima escursione per famiglie promossa dall’associazione "Resceto vive". All’evento "A passo d’asino - alla scoperta della via Vandelli e dintorni" hanno risposto numerose famiglie con bambini : "Non ci aspettavamo un’adesione così numerosa – commenta il presidente di Resceto Vive, Riccardo Fialdini -. E’ stata una bellissima esperienza e, visti i risultati, cercheremo di ripeterla. E’ importante far conoscere i nostri luoghi e mantenere vive le tradizioni locali". Gli asinelli hanno accompagnato i bambini rendendosi disponibili per qualche breve "giretto" in groppa, nel rispetto dei tre animali dei "Cavalieri delle Apuane". L’escursione ha consentito di scoprire angoli nascosti e storici della via Vandelli e dintorni di Resceto, con la partecipazione di Guido Bertuccelli nei suoi racconti tra storie e leggende legate al Monte Tambura, alla via Vandelli e all’antico borgo di Resceto. Una merenda nel bosco a base di prodotti tipici e golosità locali ha deliziato la giornata.